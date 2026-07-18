Понад 600 гривень до пенсії: хто має право на доплату і яка умова

В Україні пенсіонерам щомісяця нараховують доплату у 647 гривень. У Пенсійному фонді пояснили, кому саме належить ця надбавка та за яких умов її призначають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.
Насправді ця виплата стосується не всіх пенсіонерів. У Пенсійному фонді уточнили: право на неї мають лише громадяни зі статусом учасника бойових дій (УБД).
Розмір доплати визначений законодавством і становить 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі цей соціальний показник дорівнює 2595 гривень, тож сума щомісячної надбавки складає 647,75 грн.
Право на доплату виникає лише після офіційного підтвердження статусу. Пенсіонер повинен мати оформлене посвідчення учасника бойових дій.
Надбавку не завжди призначають автоматично - якщо відповідної інформації немає у базі даних Пенсійного фонду, потрібно діяти самостійно:
Після внесення потрібних відомостей виплату призначать за чинним законодавством.
Пенсіонери, які досягають певного віку, автоматично отримують додаткові щомісячні надбавки:
Для отримання вікової доплати діє фінансове обмеження: загальна сума пенсійних виплат не повинна перевищувати 10 340,35 грн.
Якщо пенсія більша за встановлений поріг, така надбавка не нараховується. Це обмеження стосується саме вікових доплат і не скасовує інших пільг, передбачених законодавством для окремих категорій громадян.
Раніше повідомлялося, що деякі українці можуть отримати одразу десять пенсій в момент оформлення виплати. Право на таку одноразову допомогу мають лише працівники державних та комунальних закладів освіти, медицини й соцзахисту зі спеціальним стажем не менш як 30-35 років.
Тим часом у Пенсійному фонді пояснили, через які помилки українці можуть втратити субсидію. Найчастіше відмову отримують ті, хто не повідомляє про великі покупки чи заощадження, а також не оновлює вчасно дані про склад сім'ї.
Як повідомляло РБК-Україна, окремим пенсіонерам гроші можуть донарахувати "заднім числом" одразу за кілька місяців. Найчастіше це стосується працюючих пенсіонерів, яким Пенсійний фонд враховує новий страховий стаж із запізненням.