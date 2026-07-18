Более 600 гривен до пенсии: кто имеет право на доплату и какое условие

В Украине пенсионерам ежемесячно начисляется доплата в 647 гривен. В Пенсионном фонде объяснили, кому именно принадлежит эта надбавка и при каких условиях ее назначают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.
На самом деле, эта выплата касается не всех пенсионеров. В Пенсионном фонде уточнили, что право на нее имеют только граждане со статусом участника боевых действий (УБД).
Размер доплаты определен законодательством и составляет 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас этот социальный показатель равен 2595 гривен, поэтому сумма ежемесячной надбавки составляет 647,75 грн.
Право на доплату появляется только после официального подтверждения статуса. Пенсионер должен иметь оформленное удостоверение участника боевых действий.
Прибавку не всегда назначают автоматически - если соответствующей информации нет в базе данных Пенсионного фонда, нужно действовать самостоятельно:
После внесения нужных сведений выплату назначат по действующему законодательству.
Пенсионеры, достигающие определенного возраста, автоматически получают дополнительные ежемесячные надбавки:
Для получения возрастной доплаты действует финансовое ограничение: общая сумма пенсионных выплат должна превышать 10 340,35 грн.
Если пенсия больше установленного порога, такая надбавка не начисляется. Это ограничение касается именно возрастных доплат и не отменяет других льгот, предусмотренных законодательством для отдельных категорий граждан.
Ранее сообщалось, что некоторые украинцы могут получить сразу десять пенсий в момент оформления выплаты. Право на такую единовременную помощь имеют только работники государственных и коммунальных учебных заведений, медицины и соцзащиты со специальным стажем не менее 30-35 лет.
Тем временем в Пенсионном фонде объяснили, из-за каких ошибок украинцы могут потерять субсидию . Чаще всего отказ получают те, кто не сообщает о крупных покупках или сбережениях, а также не обновляет вовремя данные о составе семьи.
Как сообщало РБК-Украина, отдельным пенсионерам деньги могут доначислить "задним числом" сразу за несколько месяцев. Чаще это касается работающих пенсионеров, которым Пенсионный фонд учитывает новый страховой стаж с опозданием.