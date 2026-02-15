Пенсіонерам дали час до квітня: що треба зробити, щоб не втратити гроші

Через блекаути та проблеми зі зв'язком уряд продовжив терміни ідентифікації для мільйона пенсіонерів. Призупинені виплати наразі поновлено.
Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд.
Читайте також: Пенсії українцям перерахують з 1 березня: на скільки зростуть виплати
Головне:
Протягом 2025 року пенсіонери, які були зареєстровані на ТОТ або виїхали за кордон, мали здійснити дві процедури - пройти ідентифікацію та подати декларацію, що вони не отримують виплати від РФ. Загалом приблизно один мільйон людей повинні були подати таку декларацію.
Втім, Кабмін врахував складні умови початку року - перебої з електропостачанням та інтернетом. Тож термін подання декларації про неотримання виплат від РФ продовжили до 1 квітня.
Наразі ж пенсіонерам, які не подали документи, виплати поновили автоматично.
"Наша мета - переконатися, що кошти надходять саме громадянину, якому вони призначені", - повідомив Улютін.
Три способи проходження ідентифікації та декларування (щоб не втратити виплати):