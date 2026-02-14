Доставка пенсій - не обов'язкова послуга: Смілянський пояснив, чому "Укрпошта" возить готівку

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чому в епоху цифровізації мільйони українців досі залежать від листоноші та що каже про це Конвенція ООН.

Головне:

Юридичний аспект: Згідно з міжнародними нормами та законом, обов’язковими є лише - листи та посилки до 10 кг. Доставка пенсій у цей перелік не входить.

Згідно з міжнародними нормами та законом, обов’язковими є лише - листи та посилки до 10 кг. Доставка пенсій у цей перелік не входить. Чому послугу не скасовують: Смілянський наголошує на соціальній місії. У селах, де немає банкоматів, та в містах під час блекаутів, листоноша - єдине джерело готівки для людей.

Смілянський наголошує на соціальній місії. У селах, де немає банкоматів, та в містах під час блекаутів, листоноша - єдине джерело готівки для людей. Феномен "Зимової підтримки": Програма виявила, що 1,9 млн українців досі не мають "Дії" або банківських карток. Вони прийшли до відділень із паперовими заявами.

Програма виявила, що 1,9 млн українців досі не мають "Дії" або банківських карток. Вони прийшли до відділень із паперовими заявами. Економіка: Послуги, що "помирають" (листи, газети, готівкові пенсії), втрачають по 10-15% попиту щороку, але залишаються критично важливими для мільйонів громадян.

Як пояснив Смілянський, у компанії є послуги, які "помирають". Сюди входять листи, газети та готівкові пенсії.

"Що б ми не робили, вони будуть падати і падають вони зі швидкістю десь 10-15% на рік", - пояснив він.

За його словами, за законом, "Укрпошта" може не надавати частину цих послуги. Згідно Конвенції ООН, вони, як поштовий оператор, мають доставляти листи в будь-яку точку України. Це також їх зобов'язує робити й українське законодавство.

"Поштовий зв'язок є базовим правом людини і ми маємо забезпечувати доставку листів та посилок до 10 кг", - зазначив він, додавши, що це називається "універсальні поштові послуги".

А от з пенсіями таких правил немає. Але, хоч формально доставка пенсій - це не обов'язкова послуга, для багатьох людей - це єдина можливість отримати виплати.

"Наскільки ми важливі показала програма "Зимова підтримка". До нас прийшло 1,9 млн людей, щоб заповнити паперову заяву на отримання підтримки. Про що це свідчить? Що не усіх є "Дія", не у всіх є картки", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Смілянським читайте на РБК-Україна найближчим часом.