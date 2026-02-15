Пенсионерам дали время до апреля: что надо сделать, чтобы не потерять деньги

Из-за блэкаутов и проблем со связью правительство продлило сроки идентификации для миллиона пенсионеров. Приостановленные выплаты пока возобновлены.
Об этом заявил министр соцполитики Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.
Главное:
В течение 2025 года пенсионеры, которые были зарегистрированы на ВОТ или выехали за границу, должны были осуществить две процедуры - пройти идентификацию и подать декларацию, что они не получают выплаты от РФ. Всего примерно один миллион человек должны были подать такую декларацию.
Впрочем, Кабмин учел сложные условия начала года - перебои с электроснабжением и интернетом. Поэтому срок подачи декларации о неполучении выплат от РФ продлили до 1 апреля.
Пока же пенсионерам, которые не подали документы, выплаты возобновили автоматически.
"Наша цель - убедиться, что средства поступают именно гражданину, которому они предназначены", - сообщил Улютин.
Три способа прохождения идентификации и декларирования (чтобы не потерять выплаты):