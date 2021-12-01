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Пенсии в Украине выросли: кто и сколько получит с 1 декабря

Автор: Александр Мороз

В Украине с 1 декабря 2021 года выросли пенсии. Перерасчет основан на двух факторах - увеличение прожиточного минимума для тех, кто утратил трудоспособность, с 1 854 гривен до 1934 гривен, а также рост минимальной заработной платы с 6 000 до 6 500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что минимальная пенсия для лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж (женщины 30 лет и мужчины 35 лет), увеличится на 200 гривен - с 2 400 до 2 600 гривен.

Пенсия увеличится на 80 гривен для других пенсионеров, которые имеют страховой стаж меньшей продолжительности и которые получают пенсию в минимальном размере.

Увеличивается надбавка к пенсии за сверхурочный стаж; надбавки, повышение к пенсиям (в том числе ветеранам войны, лицам, имеющим особые заслуги). Кроме того, увеличится максимальный размер пенсии.

Отметим, это десятое повышение пенсий за этот год. В частности, с 1 октября 2021 были повышены пенсии на 400 гривен лицам в возрасте от 75 до 80 лет с установлением для них минимальной пенсионной выплаты в размере 2 500 гривен.

В марте проиндексировали пенсии на 11% и впервые повысили в июле новые пенсии. С июля подняли пенсии на 2000 гривен для отдельных категорий военных пенсионеров и минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Таким образом, в декабре 2021 года средний размер пенсии составит 3 980 гривен, что на 546 гривен (или на 16%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 434 гривен).

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