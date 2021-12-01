Пенсії в Україні зросли: хто і скільки отримає з 1 грудня

В Україні з 1 грудня 2021 року зросли пенсії. Перерахунок заснований на двох факторах - збільшення прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, з 1 854 гривень до 1934 гривень, а також зростання мінімальної заробітної плати з 6 000 до 6 500 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

Повідомляється, що мінімальна пенсія для осіб старше 65 років, які мають повний стаж (жінки 30 років і чоловіки 35 років), збільшиться на 200 гривень - з 2 400 до 2 600 гривень.

Пенсія збільшиться на 80 гривень для інших пенсіонерів, які мають страховий стаж меншої тривалості і які отримують пенсію в мінімальному розмірі.

Збільшується надбавка до пенсії за понаднормовий стаж; надбавки, підвищення до пенсій (у тому числі ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги). Крім того, збільшиться максимальний розмір пенсії.