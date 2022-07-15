Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 июля

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2022 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 67,0 гривен или на 1,5% до 4437,45 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

При этом количество пенсионеров составило 10,8 млн человек. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.

По данным ПФУ, с начала года пенсии выросли на 445,92 гривен (на 11,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 17,4%.

Напомним, по данным ПФУ, средний размер пенсии за первый квартал 2022 года вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 991,53 гривен. За 2021 год пенсия выросла на 484,02 гривен или на 13,8% при инфляции 10%.

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