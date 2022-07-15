Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 липня

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2022 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 67,0 гривень або на 1,5% до 4437,45 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

При цьому кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.

За даними ПФУ, з початку року пенсії зросли на 445,92 гривень (на 11,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%.

Нагадаємо, за даними ПФУ, середній розмір пенсії за перший квартал 2022 року зріс на 378,92 Гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 Гривень або на 13,8% при інфляції 10%.

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