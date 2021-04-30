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Пенсии планируют повысить еще одной категории украинцев: кто получит прибавку

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 15:18
Пенсии планируют повысить еще одной категории украинцев: кто получит прибавку Фото: пенсионеры и группы получат прибавку к пенсии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров о повышении минимальной пенсии для инвалидов I группы. Планируется, что с 1 июля пенсия будет составлять не менее 2200 гривен.

Проект документа обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Проектом акта предлагается с 1 июля предоставлять ежемесячную доплату к пенсии в сумме, которой не хватает до 2200 гривен, в случае, когда у лиц с инвалидностью I группы, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 2200 гривен.

Реализация акта потребует дополнительных расходов в сумме 25,3 млн гривен в месяц за счет средств государственного бюджета.

"Реализация акта обеспечит установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2 200 гривен лицам с инвалидностью I группы", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерассчитанных размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, прибавку до 100 гривен включительно получили 46,3% пенсионеров.

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