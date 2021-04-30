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Пенсії планують підвищити ще одній категорії українців: хто отримає прибавку

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 15:18
Пенсії планують підвищити ще одній категорії українців: хто отримає прибавку Фото: пенсіонери І групи отримають прибавку до пенсії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо підвищення мінімальної пенсії для інвалідів I групи. Планується, що з 1 липня пенсія складатиме не менше 2200 гривень.

Проект документу оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Проектом акта пропонується з 1 липня надавати щомісячну доплату до пенсії в сумі, що не вистачає до 2200 гривень, у разі, коли в осіб з інвалідністю І групи, які отримують пенсію, призначену відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 2200 гривень.

Реалізація акта потребуватиме додаткових видатків у сумі 25,3 млн гривень на місяць за рахунок коштів державного бюджету.

"Реалізація акта забезпечить встановлення мінімальної пенсійної виплати на рівні 2 200 гривень особам з інвалідністю І групи", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.

Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 млн пенсіонерів. З переобрахованих розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.

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