Пенсії планують підвищити ще одній категорії українців: хто отримає прибавку

Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо підвищення мінімальної пенсії для інвалідів I групи. Планується, що з 1 липня пенсія складатиме не менше 2200 гривень.

Проектом акта пропонується з 1 липня надавати щомісячну доплату до пенсії в сумі, що не вистачає до 2200 гривень, у разі, коли в осіб з інвалідністю І групи, які отримують пенсію, призначену відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 2200 гривень.

Реалізація акта потребуватиме додаткових видатків у сумі 25,3 млн гривень на місяць за рахунок коштів державного бюджету.

"Реалізація акта забезпечить встановлення мінімальної пенсійної виплати на рівні 2 200 гривень особам з інвалідністю І групи", - йдеться в документі.