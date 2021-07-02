Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

В Украине частично вступил в силу закон, предусматривающий повышение пенсий для чернобыльцев. Полностью он вступит в силу с 1 января 2022 года.
Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".
Ряд его положений набрали силу с 1 июля:
Из закона следует, что дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается полностью и не зависит от зарплаты, других пенсий или иных доходов.
В документе прописано, что для начисления определенного размера пенсии проработавшим на территориях радиоактивного загрязнения украинцам будут исходить из разных формул:
Украинцам, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью, предоставили право на госпенсию в размере пятикратного размера от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года.
Так, выплаты для "чернобыльцев", которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:
Напомним, Верховная рада 29 июня одобрила законопроект №4555 во втором чтении.
Как писало РБК-Украина, в начале мая в парламенте создали рабочую группу для доработки закона.
Так, Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4555 в конце апреля.