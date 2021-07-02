Пенсії чорнобильців зростуть: закон частково набрав чинності

В Україні частково набрав чинності закон, що передбачає підвищення пенсій для чорнобильців. Повністю він набере чинності з 1 січня 2022 року.
Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".
Ряд його положень набрали чинності з 1 липня:
Із закону випливає, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується повністю і не залежить від зарплати, інших пенсій чи інших доходів.
У документі прописано, що для нарахування певного розміру пенсії українцям, які пропрацювали на територіях радіоактивного забруднення, будуть виходити з різних формул:
Українцям, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, надали право на держпенсію у розмірі п'ятикратного розміру від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.Так, виплати для "чорнобильців", які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:
Нагадаємо, Верховна рада 29 червня схвалила законопроект №4555 у другому читанні.
Як писало РБК-Україна, на початку травня у парламенті створили робочу групу для доопрацювання закону.
Так, Рада прийняла за основу відповідний законопроект №4555 у кінці квітня.