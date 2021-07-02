Пенсії чорнобильців зростуть: закон частково набрав чинності

Ряд його положень набрали чинності з 1 липня:

положення про мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання;

пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

введення державної адресної допомоги до пенсії.

Із закону випливає, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується повністю і не залежить від зарплати, інших пенсій чи інших доходів.

У документі прописано, що для нарахування певного розміру пенсії українцям, які пропрацювали на територіях радіоактивного забруднення, будуть виходити з різних формул:

менш як 12 місяців - зарплата визначається за формулою: зарплата за ці місяці ділиться на число відпрацьованих місяців;

не менше 30 календарних днів у двох місяцях - зарплата визначається за будь-які фактичні відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

менш як місяць - зарплата визначається за один календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.

Українцям, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, надали право на держпенсію у розмірі п'ятикратного розміру від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.Так, виплати для "чорнобильців", які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть: