Зеленский подписал закон о повышении пенсий чернобыльцам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий повышение пенсий для чернобыльцев. Верховная рада одобрила этот документ во втором чтении днем ранее.
Об этом сообщил Офис президента.
"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц", - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключение ряда положений, которые наберут силу с 1 июля 2021-го. Среди них:
- положение о минимальных размерах пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания;
- пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;
- введение государственной адресной помощи к пенсии.
Согласно документу, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается полностью и не зависит от заработной платы, других пенсий или иных доходов.
Закон определяет, что для начисления определенного размера пенсии проработавшим на территориях радиоактивного загрязнения украинцам будут исходить из разных формул:
- менее 12 месяцев - зарплата определяется по формуле: заработная плата за эти месяцы делится на число отработанных месяцев;
- не менее 30 календарных дней в двух месяцах - зарплата определяется за любые фактические отработанные 30 календарных дней работы;
- менее месяца - зарплата определяется за один календарный месяц с добавлением к заработной плате на основной работе.
Граждане, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие стали лицами с инвалидностью, получат право на госпенсию в размере пятикратного размера от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года.
В документе прописано, что выплаты для "чернобыльцев", которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:
- для первой группы - 16 080 гривен,
- для второй группы - 12 987 гривен,
- для третьей группы - 8 917 гривен.
Напомним, в Украине на данный момент насчитывается 39 481 пенсионер-чернобылец.