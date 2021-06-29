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Пенсии для чернобыльцев возрастут: Рада окончательно одобрила закон

Новина українською →
Украина, Вторник 29 июня 2021 18:29
Пенсии для чернобыльцев возрастут: Рада окончательно одобрила закон Фото: Рада повысила пенсии для чернобыльцев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине возрастут пенсии для чернобыльцев. Верховная рада во втором чтении одобрила законопроект №4555.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Согласно документу, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается полностью и не зависит от заработной платы, других пенсий или иных доходов.

Закон определяет, что для начисления определенного размера пенсии проработавшим на территориях радиоактивного загрязнения украинцам будут исходить из разных формул:

  • менее 12 месяцев - зарплата определяется по формуле: заработная плата за эти месяцы делится на число отработанных месяцев;
  • не менее 30 календарных дней в двух месяцах - зарплата определяется за любые фактические отработанные 30 календарных дней работы;
  • менее месяца - зарплата определяется за один календарный месяц с добавлением к заработной плате на основной работе.

Граждане, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие стали лицами с инвалидностью, получат право на госпенсию в размере пятикратного размера от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года.

В документе прописано, что выплаты для "чернобыльцев", которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

  • для первой группы - 16 080 гривен,
  • для второй группы - 12 987 гривен,
  • для третьей группы - 8 917 гривен.

В Украине на данный момент насчитывается 39 481 пенсионер-чернобылец.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР окончательно принять закон.

Напомним, в начале мая в парламенте создали рабочую группу для доработки закона.

Так, Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4555 в конце апреля.

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