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Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%

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Украина, Четверг 28 апреля 2022 11:11
Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100% Фото: выплату апрельских пенсий в Украине профинансировали на 100% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсии за апрель в Украине профинансированы на 100%. На пенсионные выплаты за месяц направлено 48,5 млрд гривен, что меньше, чем в марте (47,7 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, направлено:

  • 10,9 млрд гривен - на выплату пенсий через Укрпочту,
  • 37,6 млрд гривен - на выплату пенсий через уполномоченные банки.

Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению Укрпочты, доставлено 87,39% профинансированной суммы за апрель.

Пенсионный фонд еще до 22 апреля направил в банки и Укрпочты 100% средств, необходимых на выплату пенсий апреля. Банки зачислили все 100% средств на счета пенсионеров.

"Конечно, сложнее ситуация с доставкой пенсии по месту жительства в населенных пунктах, где происходят военные действия, или которые окружены врагом. Это удается не везде. Но работники Укрпочты, несмотря на опасность и сложности, уже обеспечили доставку более 87% профинансированных пенсий", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

Отметим, пенсии украинцев в результате индексации с 1 марта 2022 года в среднем выросли на 380 гривен. Повышенные пенсии получили около 10 млн получателей.

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