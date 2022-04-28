Пенсії за квітень в Україні профінансували на 100%
Пенсії за квітень в Україні профінансовані на 100%. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 48,5 млрд гривень, що менше, ніж у березні (47,7 млрд гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
За даними прес-служби, спрямовано:
- 10,9 млрд гривень - на виплату пенсій через Укрпошту,
- 37,6 млрд гривень - на виплату пенсій через уповноважені банки.
Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням "Укрпошти" доставлено 87,39% профінансованої суми за квітень.
Пенсійний фонд ще до 22 квітня спрямував до банків та Укрпошти 100% коштів, необхідних на виплату пенсій квітня. Банки зарахували всі 100% коштів на рахунки пенсіонерів.
"Звичайно, складніша ситуація з доставкою пенсії за місцем проживання у населених пунктах, де відбуваються воєнні дії, або які оточені ворогом. Це вдається не скрізь. Але працівники Укрпошти, попри небезпеку та складнощі, вже забезпечили доставку більше 87% профінансованих пенсій", - зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Відзначимо, пенсії українців в результаті індексації з 1 березня 2022 року в середньому зросли на 380 гривень. Підвищені пенсії отримали близько 10 млн одержувачів.
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