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В следующем году в Украине запланировано 12 этапов повышения пенсий

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Украина, Четверг 28 октября 2021 13:26
В следующем году в Украине запланировано 12 этапов повышения пенсий Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2022 году в Украине запланировано 12 этапов повышения пенсий для различных категорий. В начале года средняя пенсия составит 4000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной изданию The Page.

По ее словам, в январе будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты.

Женщинам, родившимся в 1962 году, в следующем году начнут начисляться пенсии по достижении ими нового пенсионного возраста. "Мы заметили, что их пенсии могли оказаться меньше тех, которые начислялись в прошлом году. Поэтому ввели повышающий коэффициент 9%", - сказала он.

Лазебная сообщила, что дальше будет индексация пенсий с 1 марта, а в октябре есть планы выйти на новую минимальную пенсионную гарантию. Пенсионер старше 70 лет, который имеет стаж 35 лет (мужчина) или 30 (женщина), не будет получать менее 3 000 грн.

"Мы рассчитываем, что на 1 января 2022 года средний размер пенсий в Украине будет 4 000 грн", - сказала она.

Напомним, средняя пенсия в Украине по состоянию 1 января 2021 года составляла 3500 гривен. На 1 октября она выросла до 3900 гривен.

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