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Пенсії у 2022 році підвищать у 12 етапів: хто отримає виплати

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Україна, Вівторок 21 грудня 2021 12:53
Пенсії у 2022 році підвищать у 12 етапів: хто отримає виплати Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики склало календар перерахунку пенсій на 2022 рік. Він включає 12 етапів адресного підвищення пенсій різним категоріям пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра соціальної політики Марини Лазебної.

За її словами, у січні буде зроблено перерахунки для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати.

Жінкам, які народилися 1962 року, наступного року почнуть нараховуватись пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку. "Ми помітили, що їхні пенсії могли виявитися меншими за ті, що нараховувалися торік. Тому запровадили підвищуючий коефіцієнт 9%", - сказала вона.

Лазебна повідомила, що далі буде індексація пенсій з 1 березня.

Крім того, з жовтня наступного року розширюється доплати до пенсії літнім людям для категорії пенсіонерів від 70 до 75 років. Також мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30/35 років буде 3000 гривень.

Також у держбюджеті закладено зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Мінімальна пенсія становитиме з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні станом 1 січня 2021 року становила 3500 гривень. На 1 жовтня вона зросла до 3900 гривень.

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