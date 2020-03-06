Пенс заявил о нехватке в США тестов на коронавирус

У Соединенных Штатов нет достаточного количества тест-систем для выявления коронавируса COVID-19. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает Reuters.

Он посетил в штате Миннесота инновационный центр компании 3M Co, которая производит респираторы, защищающие от коронавируса.

"На сегодняшний день у нас недостаточно тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос", - сказал Пенс.

"Поскольку все больше американцев проявляют интерес, мы хотим убедиться, что у них есть доступ к тестам на выявление коронавируса, и мы добились реального прогресса в этом за последние несколько дней", - добавил он.

Вице-президент США также отметил, что береговая охрана доставила тесты на круизный лайнер Grand Princess, который изолировали у побережья Калифорнии из-за смерти одного из бывших пассажиров.

Напомним, Сенат США 5 марта одобрил законопроект о выделении 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Также сообщалось, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом COVID-19, составляет около 3,4%.