В Британии зафиксировали первую смерть от коронавируса

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Пожилой пациент 4 марта был доставлен в больницу и получил положительный результат на коронавирус

В Великобритании в городе Рединг графства Беркши в больнице Royal Berkshire р от коронавируса COVID-19 умер первый человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как заявили в больнице, пожилой пациент имел другие заболевания, но 4 марта вечером он был доставлен в больницу и получил положительный результат на коронавирус.

По словам главврача Англии, профессора Крис Уитти, умерший заразился вирусом в Британии, и его контакты с другими людьми уже отслеживаются.

Отмечается, что в Великобритании у 116 человек подтвержден коронавирус Covid-19.

Напомним, Англия присвоила эпидемии коронавируса COVID-19 наивысший уровень опасности.

По прогнозам главного медицинского директора Англии Криса Уитти, коронавирусом COVID-19 могут одновременно заболеть до 20% граждан Британии. По его словам, значительное количество случаев заражения вирусом Великобритания, возможно, увидит через шесть недель.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия коронавируса COVID-19 представляет угрозу для каждой страны.

В то же время китайские власти заявили, что ожидают полное прекращение распространения коронавируса в Китае до конца марта, несмотря на рост новых случаев инфицирования.