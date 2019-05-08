ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пенс: США продолжат давить для перехода к демократии в Венесуэле

Новости » Политика    08.05.2019 - 04:09
Пенс: США продолжат давить для перехода к демократии в Венесуэле
Фото: Майк Пенс (nbcnews.com)

США выступают за мирное урегулирование ситуации

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Штаты продолжат оказывать давление для того, чтобы обеспечить мирный переход к демократии в Венесуэле. Об этом Пенс написал в своем Twitter.

Он отметил, что США продолжат осуществлять дипломатическое и экономическое давление.

"США будут продолжать осуществлять полное дипломатическое и экономическое давление для мирного перехода к демократии в Венесуэле. Все варианты остаются на столе", - написал Пенс.

Пенс: США продолжат давить для перехода к демократии в Венесуэле

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини выступила против решения ситуации в Венесуэле военным путем.

РБК-Украина писало, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал готовиться к военному вторжению США на территорию страны.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран

Число беженцев из Венесуэлы на конец года может вырасти до 5 миллионов Помпео заявил, что РФ должна свернуть свое присутствие в Венесуэле
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВенесуэлаМайк Пенс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь