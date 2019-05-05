Помпео заявил, что РФ должна свернуть свое присутствие в Венесуэле

Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Также Помпео подтвердил, что США не исключают возможность военного вмешательства

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что позиция Соединенных Штатов заключается в том, что РФ должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Во время интервью Помпео заявил, что Россия должна "уйти из Венесуэлы".

"Президент выразил это предельно четко, сказав, что русские должны это сделать. Мы хотим, чтобы это сделали все страны - среди них Иран. Все страны, которые вмешиваются в осуществление права народа Венесуэлы на восстановление демократии, должны уйти", - сообщил Помпео.

Кроме этого, госсекретарь США подтвердил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность применения полного спектра возможных мер в отношении Венесуэлы. Также он добавил, что в случае ухудшения ситуации в стране, может оказаться на рассмотрении и силовое вмешательство.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Гуайдо признал провал попытки государственного переворота в Венесуэле. По словам Гуайдо, причиной провала попытки государственного переворота, которая была предпринята в минувший вторник, стала недостаточная поддержка со стороны венесуэльских военнослужащих.