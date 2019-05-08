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Пенс: США продовжать тиснути для переходу до демократії у Венесуелі

Новини » Політика    08.05.2019 - 04:09
Пенс: США продовжать тиснути для переходу до демократії у Венесуелі
Фото: Майк Пенс (nbcnews.com)

США виступають за мирне урегулювання ситуації

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що Штати продовжать здійснювати тиск для того, щоб забезпечити мирний перехід до демократії у Венесуелі. Про це Пенс написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що США продовжать здійснювати дипломатичний та економічний тиск.

"США продовжуватимуть здійснювати повний дипломатичний та економічний тиск для здійснення мирного переходу до демократії у Венесуелі. Всі варіанти залишаються на столі", - написав Пенс.

Пенс: США продовжать тиснути для переходу до демократії у Венесуелі

Раніше глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні  виступила проти вирішення ситуації у Венесуелі військовим шляхом. 

РБК-Україна писало, що президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав готуватися до військового вторгнення США на територію країни.

У той же час держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія має припинити втручання у внутрішню політику Венесуели та інших країн

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