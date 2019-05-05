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Мадуро призвал готовиться к вторжению США в Венесуэлу

Новости » Политика    05.05.2019 - 10:46
Мадуро призвал готовиться к вторжению США в Венесуэлу
Фото: Николас Мадуро (facebook.com / NicolasMaduro)

Мадуро призвал военных быть готовыми к боевым действиям

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал готовиться к военному вторжению Соединенных Штатов Америки (США) на территорию страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

По словам Мадуро, венесуэльские военные должны быть готовыми к возможным боевым действиям против американской армии.

"Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды США решит покуситься на эту священную землю", - отметил венесуэльский президент.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не планирует проведение военной операции при участии американских военных в Венесуэле для устранения Мадуро. По словам Трампа, он просто хочет помочь венесуэльцам.

Как писало РБК-Украина, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка устранения президента Николаса Мадуро потерпела неудачу. Причиной провала попытки государственного переворота, по словам Гуайдо, стала недостаточная поддержка со стороны венесуэльских военнослужащих.

Добавим, во вторник, 30 мая, в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. Часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. Гуайдо выразил уверенность, что отстранение Мадуро от власти - "необратимый процесс".

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