PEN International начинает марафон писем поддержки для Олега Сенцова

Новости Общество 17.08.2018 - 22:14
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Участники организации передадут сообщение по всему миру посольству РФ в Лондоне

Международная організаація PEN International начинает марафон писем поддержки Олега Сенцова. Об этом в своем Twitter написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"21 августа будет 100-й день голодовки Олега Сенцова. Участники @pen_int передадут сообщение по всему миру посольству РФ в Лондоне. Отправьте свое сообщение о поддержке на адрес Aurelia.Dondo@pen-international.org или cat@englishpen.org", - говорится в сообщении.

PEN International начинает марафон писем поддержки для Олега СенцоваНапомним, что МИД Италии попросило РФ доложить о состоянии здоровья Сенцова.

Также посольство США поддержало заявление ООН о неминуемой угрозе жизни Сенцова.

Ранее парламентарии стран Балтии призвали Евросоюз добиться освобождениея Сенцова. Обращение подписали 18 депутатов парламентов стран Балтии и Европейского парламента. Оно направлено президенту ЕС Дональду Туску, председателю Европарламента Антонио Таяни, председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

Добавим, адвокат политзаключенного Дмитрий Дінзе заявил, что у Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы.

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