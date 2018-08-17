МИД Италии попросило РФ доложить о состояние здоровья Сенцова

Также в МИД Италии попросили доложить об обращении с Олегом Сенцовим

Представители Министерств иностранных дел Италии и Российской Федерации обсудили состояние незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении на сайте итальянского внешнеполитического ведомства.

Как сообщается, заместитель государственного секретаря МИД Италии Гильермо Пиччи 16 августа провел телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко.

В ходе беседы итальянский дипломат попросил рассказать о нынешнем состоянии и об обращении с Олегом Сенцовим, ситуация вокруг которого находится в центре итальянского и международного внимания.

"Во время телефонного разговора заместитель министра иностранных дел Грушко заверил заместителя государственного секретаря Пиччи, что состояние здоровья украинского кинорежиссера, что голодает в знак протеста, находится под постоянным наблюдением, не имеет риска для жизни, и что Сенцов имеет доступ ко всей необходимой помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, что посольство США поддержало заявление ООН о неминуемой угрозе жизни Сенцова.

Ранее парламентарии стран Балтии призвали Евросоюз добиться освобождения Сенцова. Обращение подписали 18 депутатов парламентов стран Балтии и Европейского парламента. Оно направлено президенту ЕС Дональду Туску, председателю Европарламента Антонио Таяни, председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

Добавим, адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе заявил, что у Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы.