Пекіну і Вашингтону вдалося стабілізувати відносини, - МЗС Китаю

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін та Вашингтон останнім часом провели низку контактів на високому рівні, двосторонні відносини перестали погіршуватися та стабілізувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Китаю .

Очільник МЗС Китаю у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном висловив сподівання, що Вашингтон буде й надалі рухатись назустріч КНР у врегулюванні розбіжностей між двома країнами, що сприятиме поверненню китайсько-американських відносин на шлях стабільного розвитку.

У відомстві зазначили, що Блінкен запевнив Ван І у тому, що Сполучені Штати готові працювати з Китаєм для реалізації досягнутих домовленостей та відповідально управляти американсько-китайськими відносинами та сприяти стабілізації.

Відносини між Китаєм та США

Варто зауважити, що відносини між Китаєм та Сполученими Штатами залишаються напруженими вже довгий час. Ситуація загострилася на початку року, коли над США зафіксували китайську повітряну кулю. Як тоді писали західні ЗМІ, Пекін міг використовувати її для спостереження за американськими секретними об'єктами.

Також дуже відрізняється і зовнішня політика двох країн, у тому числі щодо війни Росії проти України.

Кілька місяців тому президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. Тим не менш, він заявляв, що хоче зустрітись з головою КНР. Згодом The Washington Post повідомив, що Білий дім уже почав планувати зустріч Байдена з Сі. Вона може відбутися у листопаді.