ua en ru
Вс, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пекину и Вашингтону удалось стабилизировать отношения, - МИД Китая

Воскресенье 15 октября 2023 07:37
UA EN RU
Пекину и Вашингтону удалось стабилизировать отношения, - МИД Китая Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин и Вашингтон в последнее время провели ряд контактов на высоком уровне, двусторонние отношения перестали ухудшаться и стабилизировались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Китая.

Глава МИД Китая в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду, что Вашингтон будет и дальше двигаться навстречу КНР в урегулировании разногласий между двумя странами, что будет способствовать возвращению китайско-американских отношений на путь стабильного развития.

В ведомстве отметили, что Блинкен заверил Ван И в том, что Соединенные Штаты готовы работать с Китаем для реализации достигнутых договоренностей и ответственно управлять американо-китайскими отношениями и содействовать стабилизации.

Отношения между Китаем и США

Следует отметить, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами остаются напряженными уже долгое время. Ситуация обострилась в начале года, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар. Как тогда писали западные СМИ, Пекин мог использовать его для наблюдения за американскими секретными объектами.

Также очень отличается и внешняя политика двух стран, в том числе в отношении войны России против Украины.

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Тем не менее, он заявлял, что хочет встретиться с главой КНР. Впоследствии The Washington Post сообщил, что Белый дом уже начал планировать встречу Байдена с Си. Она может состояться в ноябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Не первая попытка. Эксперт объяснил цель очередного наступления РФ на Купянск
Не первая попытка. Эксперт объяснил цель очередного наступления РФ на Купянск
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока