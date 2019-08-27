ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Пекине при взлете загорелся самолет с пассажирами

Новости » Происшествия    27.08.2019 - 17:26
В Пекине при взлете загорелся самолет с пассажирами
Фото: задымленный самолет в Пекине (ChinaAvReview/Twitter)

Никто из пассажиров не пострадал

В столице Китая Пекине во время попытки взлета загорелся самолет с пассажирами на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайский "ChinaDaily".

Как сообщается, возгорание произошло в багажном отсеке самолета, который планировал рейс из Пекина в Токио. После обнаружения дыма лайнер было эвакуировано. На момент происшествия на борту находились пассажиры. Никто не пострадал.

Отмечается, что через два часа после аварии, большинство рейсов в международном столичном аэропорту Пекина работали нормально.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Швейцарии произошло крушение легкомоторного самолета. В результате крушения погибли три человека, среди которых один ребенок.

Ранее сообщалось, что в США самолету пришлось совершить аварийную посадку из-за задымления на борту. В итоге происшествия 7 человек получили повреждения. Из них двое детей.

Также в понедельник в Испании разбился военный самолет, совершавший тренировочный полет. В момент аварии на борту находился один человек, который в результате погиб.

Во время рейса в Мадрид из-за турбулентности пострадали 35 человек В Калифорнии пассажирский самолет загорелся при взлете
Новости Украины Самолетпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь