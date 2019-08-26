В Испании разбился военный самолет, есть жертва

Фото: военный самолет САЅА С-101 (Wikipedia)

Пилот самолета погиб

В Испании во время тренировочного полета произошла авария самолета САЅА C-101 Военно-воздушных сил страны, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу испанского оборонного ведомства.

Как сообщается, авиакатастрофа произошла вблизи испанского города Ла-Манга, в провинции Мурсия. Военный самолет САЅА C-101 начал тренировочный полет в 9:38 по местному времени.

По данным оборонного ведомства, в самолете находился только инструктор, который успел катапультироваться. На его поиски сразу отправились несколько спасательных групп.

Позже ВВС Испании на странице в Twitter сообщили, что пилот самолета погиб. Некоторые СМИ писали, что останки погибшего пилота обнаружили на пляже. Обломки самолета также прибило к пляжу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сербии во время тренировочного полета и отработки приземления разбился военный вертолет Aеrospatiale Gazelle Хо-42. На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.

РБК-Украина писало, что в Катаре 10 июля произошло столкновение двух тренировочных самолетов военно-воздушных сил страны. Пилоты успели катапультироваться. Причины столкновения пока неизвестны.