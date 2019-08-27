У Пекіні при зльоті загорівся літак з пасажирами

Фото: задимлений літак в Пекіні (ChinaAvReview/Twitter)

Ніхто з пасажирів не постраждав

У столиці Китаю Пекіні під час спроби зльоту загорівся літак з пасажирами на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайський "ChinaDaily".

Як повідомляється, спалах стався у багажному відсіку літака, який планував рейс з Пекіна в Токіо. Після виявлення диму лайнер було евакуйовано. На момент події на борту перебували пасажири. Ніхто не постраждав.

Наголошується, що через дві години після аварії, більшість рейсів у столичному міжнародному аеропорту Пекіна працювали нормально.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Швейцарії сталася катастрофа легкомоторного літака. В результаті аварії загинули три людини, серед яких одна дитина.

Раніше повідомлялося, що в США літаку довелося здійснити аварійну посадку через задимлення на борту. В результаті пригоди 7 осіб отримали ушкодження. З них двоє дітей.

Також у понеділок в Іспанії розбився військовий літак, здійснював тренувальний політ. У момент аварії на борту знаходився один чоловік, який в результаті загинув.