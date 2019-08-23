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В США самолет совершил аварийную посадку из-за задымления, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    23.08.2019 - 08:28
В США самолет совершил аварийную посадку из-за задымления, есть пострадавшие
Фото: эвакуация пассажиров из салона самолета (CNN)

По меньшей мере 7 человек пострадали, из них 2 - дети

Авиалайнер американской компании Hawaiian Airlines совершил аварийную посадку из-за задымления на борту, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, задымление на борту самолета произошло во время полета из Окленда, штат Калифорния, в Гонолулу, что на Гавайях. Дым начал заполнять салон самолета за 20 минут до приземления, поэтому пилот принял решение совершить экстренную посадку.

Отмечается, что на борту самолета находились 184 пассажира и 7 членов экипажа. В результате аварийной посадки пострадали 7 человек, среди которых двое детей. Жизни пострадавшим ничего не угрожает.

Авиакомпания Hawaiian Airlines пока не установила причины задымления во время полета своего лайнера.

Напомним, ранее сообщалось, что в США небольшой легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом. После падения самолета возник пожар. В результате инцидента один человек погиб, один пострадал и еще один пропал без вести.

РБК-Украина писало, что в американском штате Луизиана произошла авария двухместного легкомоторного самолета Pitts S-2B, в результате чего погибли 2 человека. Жертвами катастрофы стали пилот самолета и телеведущая, которая снимала репортаж о фигурах высшего пилотажа.

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