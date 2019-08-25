В Швейцарии потерпел крушение самолет, есть жертвы

Фото: на месте крушения (Keystone/Kantonspolizei Wallis)

В результате крушения легкомоторного самолета погибли двое взрослых и ребенок

В швейцарских Альпах потерпел крушение и загорелся легкомоторный самолет, погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила местная полиция, передает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.

По данным правоохранителей кантона Вале, одномоторный самолет типа Piper взлетел с аэродрома около 9 часов утра (10:00 по Киеву), направляясь в Италию, однако менее чем за полтора часа самолет упал недалеко итальянской границы и загорелся.

Из-под обломков были извлечены тела пилота, пассажира и маленького ребенка.

"Экстренные службы быстро прибыли на место происшествия, где констатировали гибель пилота и двух пассажиров: взрослого и ребенка", - говорится в сообщении полиции.

Причины крушения пока не известны, по факту инцидента начато расследование.

Напомним, 18 августа в Соединенных Штатах Америки в результате падения легкомоторного самолета Cessna 303 на жилой дом погиб 1 человек, двое пострадали.