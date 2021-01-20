В Пекине ввели частичный локдаун из-за вспышки COVID-19

Сегодня, 20 января, в Пекине (Китай) ввели частичный локдаун после того, как в районе Даксинг обнаружили вспышку коронавируса. Более 1,6 млн жителям района запрещено выезжать оттуда.

Об этом сообщает AFP.

Как сообщается, сегодня в Китае было выявлено 103 новых случаев коронавируса, из них 7 - в столице, в том числе 6 - в районе Даксинг. Местная власть сразу запретила выезжать людям из района, пока они не получат специальное разрешение и не сдадут отрицательный ПЦР-тест за последние три дня.

Также в районе запрещены собрания более 50 человек, а проведение свадебных церемоний рекомендуют отсрочить. Ученики первых классов должны перейти на дистанционное обучение.

Напомним, в Китае 18 января в Китае обнаружили 118 новых случаев заражения коронавирусом, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны. Количество зараженных стремительно растет в провинции Цзилинь.

Также РБК-Украина писало, что миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 14 января, стала изучение происхождения коронавируса в китайском городе Ухань.

Ранее сообщалось, что Китай одобрил прибытие экспертов ВОЗ для изучения происхождения COVID-19.