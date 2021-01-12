Нет цели найти вину Китая: миссия ВОЗ начнет изучать происхождение COVID в Ухане

Фото: пробирка с надписью "COVID-19" (freepik)

Миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 14 января, начнет изучение происхождения коронавируса в китайском городе Ухань. В этом городе впервые зафиксировали крупную вспышку COVID-19 в конце 2019 года.

Об этом сообщает The Guardian.

В ВОЗ считают, что коронавирус мог возникнуть и в других регионах Китая, а также за пределами страны.

"Речь идет не о том, чтобы признать Китай виновным или сказать: "все началось здесь, плюс-минус три метра". Речь идет о снижении риска. Наша работа не политическая", - заявил участник миссии ВОЗ Фабиан Лендертц.

Он добавил, что пока информации о происхождение COVID-19 не слишком много.

"Мы знаем ближайшие родственные вирусы у видов летучих мышей. Но нам все еще нужно найти первоначального носителя, выяснить, были ли "посредники", и были ли среди этих "посредников" люди", - отметил Лендертц.

В состав миссии ВОЗ входят эксперты из России, США, Вьетнама, Великобритании, Судана, Катара, Нидерландов, Австралии, Дании, Германии, Кении и Японии.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что эксперты ВОЗ должны прибыть в Китай для изучения возникновения коронавируса. До этого власти Китая отказывались в предоставлении полной информации.

Вчера стало известно, что Китай одобрил прибытие экспертов ВОЗ для изучения происхождения COVID-19.