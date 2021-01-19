В Китае новый эпицентр заражения коронавирусом, число случаев растет

Фото: врач (РБК-Украина)

В Китае за вчера выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны. Число зараженных стремительно растет в провинции Цзилинь.

Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, передает агенство "Синьхуа".

Новым эпицентром внутренних случаев заражения в понедельник стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели - 30.

Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. За последние сутки в Хэбэе обнаружены 35 новых заболевших.

В связи с тем, что на территории Хэбэй находится Пекин ввели ограничения на въезд в столицу.

Напомним, миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 14 января, начала изучение происхождения коронавируса в китайском городе Ухань.

Ранее сообщалось, что Китай одобрил прибытие экспертов ВОЗ для изучения происхождения COVID-19.