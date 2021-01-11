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Китай назвал дату прибытия в страну экспертов ВОЗ: изучат возникновение COVID

Понедельник 11 января 2021 09:14
Китай назвал дату прибытия в страну экспертов ВОЗ: изучат возникновение COVID
Фото: ученые (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Китайское правительство подтвердило, что группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибудет в Китай 14 января. При этом подробностей визита экспертов в Китае не сообщают.

Об этом заявили в Национальной комиссии здравоохранения, передает CTV News.

В сообщении Нацкомиссии говорится лишь, что эксперты ВОЗ проведут встречу с китайскими коллегами.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что эксперты ВОЗ должны прибыть в Китай для изучения возникновения коронавируса. До этого власти Китая отказывались в предоставлении полной информации.

При этом в США сообщали, что COVID-19 возник в результате утечки из лаборатории в Ухане, которая могла произойти из-за ЧП. Однако никаких доказательств этого не было представлено. При этом Китай такие обвинения опровергал ранее. Также в Соединенных Штатах обвиняли ВОЗ в не предоставлении достаточного количества информации о миссии в Китай для выяснения происхождения коронавируса.

Позже директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что Китай не выдал разрешение на визит экспертов ВОЗ и выразил сильную разочарованность данной ситуацией.

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