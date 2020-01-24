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В Пекине введен высший уровень реагирования из-за коронавируса

Новости » В мире     24.01.2020 - 10:35
В Пекине введен высший уровень реагирования из-за коронавируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Из-за нового вируса в китайской столице отменили празднование Нового года

В Пекине ввели высший уровень реагирования на угрозу общественному здоровью в связи с распространением нового коронавируса пневмонии из-за чего отменили празднование китайского Нового года. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы комитета здравоохранения Пекина Лэй Хайчао, на данный момент в городе госпитализировано 29 человек с заболеванием на пневмонию нового типа. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В связи с распространением вируса в Пекине закрыли крупные культурные учреждения, а также отменены публичные мероприятия, в том числе Китайского нового года.

Ранее руководство парка развлечений Disneyland в Шанхае объявило о закрытии комплекса в связи с опасностью распространения коронавируса. Также канадская компания Cirque du Soleil объявила об отмене представлений на востоке Китая.

Также РБК-Украина писало, что в Китае в 13 городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Напомним, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек. Также умерли 26 людей.

В Китае уже 830 человек зараженны новым вирусом Клинические испытания вакцин против китайского вируса могут начаться летом
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