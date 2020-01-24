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У Пекіні введено вищий рівень реагування через коронавірус

Новини » В світі     24.01.2020 - 10:35
У Пекіні введено вищий рівень реагування через коронавірус
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Через новий вірус в китайській столиці скасували святкування Нового року

В Пекіні ввели вищий рівень реагування на загрозу суспільному здоров'ю у зв'язку з поширенням нового коронавіруса пневмонії з-за чого скасували святкування китайського Нового року. Про це повідомляє Reuters.

За словами голови комітету охорони здоров'я Пекіна Лей Хайчао, на даний момент в місті госпіталізовано 29 осіб з захворюванням на пневмонію нового типу. Один з них знаходиться у важкому стані.

У зв'язку з поширенням вірусу в Пекіні закрили великі культурні установи, а також скасовані публічні заходи, в тому числі Китайського нового року.

Раніше керівництво парку розваг Disneyland в Шанхаї оголосило про закриття комплексу у зв'язку з небезпекою поширення коронавіруса. Також канадська компанія Cirque du Soleil оголосила про скасування уявлень на сході Китаю.

Також РБК-Україна писало, що у Китаї в 13 містах провінції Хубей призупинили роботу громадського транспорту через загрозу поширення нового коронавіруса.

Нагадаємо, число підтверджених у Китаї випадків зараження пневмонією, викликана новим різновидом коронавіруса 2019-nCoV, зросла до 876 осіб. Також померли 26 людей.

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