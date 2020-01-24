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В Китае закрыли 13 городов из-за вируса

Новости » Происшествия     24.01.2020 - 08:33
В Китае закрыли 13 городов из-за вируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten dk)

Закрыти города Эчжоу, Чиби, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине

В Китае в 13 городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.

Власти приостановили транспортное сообщение с Уханем - столицей провинции Хубэй, закрыв в том числе аэропорт и железнодорожные станции для выезда. Также закрыти города Эчжоу, Чиби, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине. В Хуангане помимо этого перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения.

Напомним, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек. Также умерли 26 людей.

Отметим, новый коронавирус из Китая может быть гибридом вирусов летучих мышей и змей. Носителями нового коронавирус есть два вида пресмыкающихся - китайская кобра (Naja atra) и багатосмугий крайт (Bungarus multicinctus).

Напомним, в Китае разработали успешный метод нового коронавируса пневмонии. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии.

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