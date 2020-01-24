Шанхайский Disneyland временно закрывается из-за вспышки вируса

Иллюстративное фото (gadgetsbeacon.com)

Также канадская компания Cirque du Soleil объявила об отмене представлений на востоке Китая

Руководство парка развлечений Disneyland в Шанхае объявило о закрытии комплекса в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом сообщает AFP.

В шанхайском Диснейленде указали, что решение принято "для сдерживания распространения вспышки заболевания, а также для обеспечения безопасности и здоровья" гостей и сотрудников парка.

Кроме того, канадская компания Cirque du Soleil, организующая цирковые шоу по всему миру, объявила об отмене представлений на востоке Китая, в частности, в провинции Чжэцзян.

Напомним, в Китае в 13 городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Отметим, новый коронавирус из Китая может быть гибридом вирусов летучих мышей и змей. Носителями нового коронавирус есть два вида пресмыкающихся - китайская кобра (Naja atra) и багатосмугий крайт (Bungarus multicinctus).

По последним данным, число заболевших вирусом в Китае приближается к 900. Кроме того, из-за вируса уже умерли 26 человек.

По мнению специалистов, люди могли заразиться вирусом на сейчас закрытом оптовом рынке Хуанань в Китае, на котором продавали в частности змей и летучих мышей.