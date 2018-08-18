В Пекине отреагировали на подозрения Пентагона в отработке Китаем удара по США

В Пекине заявили, что в докладе Пентагона "делаются безответственные замечания о законном поведении Китая"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Лу Кан отреагировал на подозрения Пентагона в отработке Китаем удара по США, о котором говорится в докладе американского оборонного ведомства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Китая.

Как сообщается в заявлении, в докладе США "делаются безответственные замечания о законном поведении Китая по защите территориальных суверенитетов и безопасности".

"Китай придерживается пути мирного развития и проводит оборонительную политику национальной обороны. Он всегда был строителем мира во всем мире, содействовал глобальному развитию и защищал международный порядок. Продвижение Китая в области национальной обороны направленно на защиту национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, является законным правом суверенного государства и полностью оправдано и обоснованно", - говорится в заявлении.

Кроме того, Пекин призвал США отказаться от мыслей о "холодной войне" и объективно и рационально рассматривать стратегические намерения Китая.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в последнем докладе Пентагона о Вооруженных силах Китая говорится о том, что китайская армия в последние годы стала чаще проводить учения с бомбардировщиками для отработки возможного удара по США и их союзникам.

Кроме того, министр обороны США Джеймс Маттис заявлял, что США необходимы космические войска для защиты американских спутников от наступательных вооружений России и Китая.