Пентагон подозревает Китай в отработке удара по США

В США считают, что Китай отрабатывает удары по базам в Тихом океане

Китайская армия в последние годы стала чаще проводить учения с бомбардировщиками для отработки возможного удара по США и их союзникам. Об этом говорится в последнем докладе Пентагона о Вооруженных силах Китая.

В докладе указано, что китайские военные наращивают возможности для поражения максимально удаленных целей. В Пентагоне предполагают, что Китай отрабатывает удары по военным базам и вооруженным силам США в Тихом океане, в том числе на острове Гуам.

"За последние три года армия Китая расширила надводные операции своих бомбардировщиков, получая опыт на сложных морских участках, и вероятно тренируется для нанесения ударов по США и ее союзникам", - говорится в документе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости появления космических сил для защиты американских спутников от РФ и Китая.

До этого американский лидер Дональд Трамп назвал страны, которые вмешиваются в дела США.

"Мы должны остановить вмешательство и всех тех, кто атакует нас. И их много. Тут и Россия, и Китай. У нас все хорошо с Северной Кореей, но и они вероятно делают то же самое", - заявил Трамп.