У Пекіні відреагували на підозри Пентагону у відпрацюванні Китаєм удару по США

У Пекіні заявили, що в доповіді Пентагону "робляться безвідповідальні зауваження про законній поведінці Китаю"

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Лу Кан відреагував на підозри Пентагону у відпрацюванні Китаєм удару по США, про що йдеться в доповіді американського оборонного відомства. Відповідну заяву опубліковано на сайті МЗС Китаю.

Як повідомляється в заяві, в доповіді США "робляться безвідповідальні зауваження про законному поведінці Китаю щодо захисту територіальних суверенітетів і безпеки".

"Китай дотримується шляху мирного розвитку і проводить оборонну політику національної оборони. Він завжди був будівельником миру в усьому світі, сприяв глобальному розвитку і захищав міжнародний порядок. Просування Китаю в галузі національної оборони спрямовано на захист національної незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, є законним правом суверенної держави і повністю виправдано й обґрунтовано", - йдеться в заяві.

Крім того, Пекін закликав США відмовитися від думок про "холодну війну" і об'єктивно і раціонально розглядати стратегічні наміри Китаю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в останній доповіді Пентагону про Збройні сили Китаю йдеться про те, що китайська армія в останні роки стала частіше проводити навчання з бомбардувальниками для відпрацювання можливого удару по США і їх союзникам.

Крім того, міністр оборони США Джеймс Меттіс заявляв, що США необхідні космічні війська для захисту американських супутників від наступальних озброєнь Росії та Китаю.