Космические силы нужны США для защиты спутников от РФ и Китая, - Пентагон

Соединенные Штаты не планируют размещать оружие в космосе

Космические войска необходимы США для защиты американских спутников от наступательных вооружений России и Китая. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе визита в Бразилию, передает The Washington Post.

Мэттис подчеркнул, что у США нет планов по размещению оружия в космосе, но спутники играют важную роль не только в проведении военных операций, но и жизненно необходимы для мировой экономики, поэтому нужно их оборонять.

Глава Пентагона рассказал, что в январе 2007 года Китай наземной ракетой уничтожил собственный метеорологический спутник, что, по мнению Мэттиса, было сделано, чтобы продемонстрировать Вашингтону свои возможности.

"Мы прочитали это послание Китая, что они могут уничтожить спутник в космосе. С тех пор наши разведывательные службы наблюдали за тем, как другие страны, в том числе Россия, развивают свои наступательные возможности в космосе", - отметил он.

Глава Пентагона подчеркнул, что США не могут игнорировать потенциальные угрозы для американских спутников.

"Мы ничего не развязываем. Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. И если кто-то попытается атаковать с использованием военных средств, мы не будем безучастно смотреть на это", - заявил Мэттис.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс объявил о планах создания космических войск США до 2020 года.