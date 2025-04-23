Пекін зробив заяву після виклику "на килим" посла Китаю в Україні

Посла викликали "на килим"

Нагадаємо, у вівторок, 22 квітня, посол Китаю в Україні Ма Шенкунь відвідав МЗС через нещодавно виявлені факти участі громадян Китаю у війні і залучення китайських компаній до виробництва озброєння на території РФ. Він зустрівся заступником глави МЗС України Євгеном Перебийносом.

Україна закликала Китай вжити заходів з метою припинення підтримки Росії у війні.

Крім того, як зазначили у Міністерстві закордонних справ України, українські спецслужби передали докази таких фактів китайській стороні.

Варто додати, що минулого місяця українські воїни взяли у полон двох громадян Китаю. У Пекіні офіційно поки не висловили бажання щодо повернення полонених.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ. Також, за словами Зеленського, є інформація, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.

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