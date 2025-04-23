Пекин сделал заявление после вызова "на ковер" посла Китая в Украине

Посла вызвали "на ковер"

Напомним, во вторник, 22 апреля, посол Китая в Украине Ма Шенкунь посетил МИД из-за недавно выявленных фактов участия граждан Китая в войне и привлечения китайских компаний к производству вооружения на территории РФ. Он встретился заместителем главы МИД Украины Евгением Перебийносом.

Украина призвала Китай принять меры с целью прекращения поддержки России в войне.

Кроме того, как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, украинские спецслужбы передали доказательства таких фактов китайской стороне.

Стоит добавить, что в прошлом месяце украинские воины взяли в плен двух граждан Китая. В Пекине официально пока не выразили желание о возвращении пленных.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ. Также, по словам Зеленского, есть информация, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России.

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