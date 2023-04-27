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Пекін відправить до України того, хто "сприятиме мирним переговорам", - МЗС Китаю

Фото: Пекін відправить до України того, хто "сприятиме мирним переговорам" (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Сергій Пишкін

Китай планує направити до України того, хто "добре обізнаний і може зіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам".

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, пише РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Як відзначила Нін, інформацію щодо візиту спеціального посланника Пекіна з євразійських справ до України буде оприлюднено окремо.

"Посланцем буде хтось, хто добре обізнаний і може відіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам",- заявила речниця.

Водночас вона додала, що Китай планує продовжувати співпрацю з міжнародною спільнотою, аби "відіграти конструктивну роль у політичному врегулюванні".

"Китай вітає новопризначеного посла України в КНР і готовий зробити виконання ним своїх обов'язків максимально зручним", - додала Нін.

Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна:

Президент України Володимир Зеленський, 26 квітня, провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час переговорів останній заявив про готовність Пекіну співпрацювати з Києвом. Також він запевнив у тому, що Китай перебуває "на стороні миру".

Після перемовин лідерів, в Китаї заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи". Україна, зі свого боку, призначила Павла Рябікіна новим послом у Китаї.

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