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Пекин отправит в Украину того, кто будет "способствовать мирным переговорам", - МИД Китая

Фото: Пекин отправит в Украину того, кто будет "способствовать мирным переговорам" (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Сергей Пышкин

Китай планирует направить в Украину того, кто "хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам".

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, пишет РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Как отметила Нин, информация о визите специального посланника Пекина по евразийским делам в Украину будет обнародована отдельно.

"Посланником будет кто-то, кто хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам",- заявила пресс-секретарь.

В то же время она добавила, что Китай планирует продолжать сотрудничество с международным сообществом, чтобы "сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании".

"Китай приветствует новоназначенного посла Украины в КНР и готов сделать выполнение им своих обязанностей максимально удобным", - добавила Нин.

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина:

Президент Украины Владимир Зеленский, 26 апреля, провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе переговоров последний заявил о готовности Пекина сотрудничать с Киевом. Также он заверил, что Китай находится "на стороне мира".

После переговоров лидеров, в Китае заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса". Украина со своей стороны назначила Павла Рябикина новым послом в Китае.

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